"Hochzeit auf den ersten Blick": Sind Christian und Emma noch zusammen?

Emma (25) und Christian (25) lernten sich erst am Tag ihrer Hochzeit kennen. © Screenshot/Instagram/emma.hadeb (Bildmontage)

Denn schon vom ersten Moment an funkte es ordentlich zwischen den beiden. Noch am Trautisch fiel der erste Kuss und auch bei der anschließenden Hochzeitsfeier mit den engsten Angehörigen konnten Emma und Christian ihre Augen kaum voneinander abwenden.

Auch im Rückblick erinnert sich Christian mit Herzklopfen an den Moment, in dem er Emma das erste Mal vor sich sah: "Kurz und knapp: Wow! Da habe ich auch die Tränen gerade so zurückhalten können", erklärte er seinen Followern in einer Instagram-Fragerunde.

Und Emma? "Ich habe mich sehr gefreut, Christian zu sehen und hatte so viele Gedanken im Kopf. Als Erstes sind mir seine schönen Haare aufgefallen", erinnert sie sich.

Doch am nächsten Morgen ging die Stimmung dann leider rapide bergab: Denn Emma setzten der Stress der vergangenen Wochen und auch ihre Flugangst vor der anstehenden Hochzeitsreise enorm zu. Für sie ging es wegen starker Kopfschmerzen zunächst in die Klinik.

Noch wissen die TV-Zuschauenden nicht, ob das frisch verheiratete Paar seine Flitterwochen überhaupt antreten konnte. Aber nicht nur diese Frage treibt viele um, sondern auch die danach, ob die junge Beziehung dieser ersten Herausforderung wohl standhalten wird ...

"Seid ihr noch zusammen?", wollten User bei der Instagram-Fragerunde daher jetzt ganz direkt von Emma wissen.