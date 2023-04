"Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Jaqueline und Peter verkünden Hammer-News!

Köln/München - Jaqueline (26) und Peter (34) gaben sich im vergangenen Jahr bei " Hochzeit auf den ersten Blick " das Ja-Wort. Zuletzt war es jedoch still geworden um das Traumpaar der 9. Staffel. Nun meldeten sich die Eheleute mit einem Paukenschlag bei ihren Fans zurück!

"Ein neuer Lebensabschnitt beginnt! Endlich ist es so weit, das Pendeln von 648 Kilometern hat nach zehn Monaten ein Ende", jubelte Jaqueline in einem Instagram-Beitrag. Damit hat das Paar die knapp einjährige Fernbeziehung unbeschadet gemeistert.

Der Polizist aus München und die Stationssekretärin einer NRW-Klinik hatten sich im Rahmen der 9. Staffel des TV-Experiments das Ja-Wort gegeben. © Instagram/peter.jackel_official (Screenshot)

Als Standort für das erste gemeinsame Liebesnest haben die TV-Bekanntheiten den Süden der Republik auserkoren. In ihrer Profilbeschreibung auf Instagram hat Jacky bereits München als neuen Wohnort angegeben.

Der Grund dafür, dass die beiden Turteltauben nun Nägel mit Köpfen gemacht haben, ist simpel: "Irgendwann hat man dann genug davon, alleine einzuschlafen, alles am Telefon zu besprechen und zu Verabredungen am Abend alleine zu gehen", erklärte die 26-Jährige. In ihrem gemeinsamen Leben würde sich nun einiges verändern.

Im Verlauf der Sendung entpuppten sich Peter und Jacky schnell als eines dieser Paare, bei denen von Beginn an die Funken sprühen. Hemmungslos knutschten sie direkt nach dem Ehegelübde, als gäbe es kein Morgen mehr.

Auch die Flitterwochen liefen perfekt. Wenig überraschend entschieden sich die Frischvermählten im großen Finale dann auch ohne Zögern für den Fortbestand ihrer Ehe.