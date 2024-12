"Hochzeit auf den ersten Blick": Traurige Nachrichten von Emma und Christian

Emma (25) und Christian (31) lernten sich auch nach den Dreharbeiten zu "Hochzeit auf den ersten Blick" weiter kennen. © Screenshot/Instagram/emma.hadeb (Bildmontage)

Das verkündete das Ehepaar nach der finalen Folge auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. "Wir sind rechtskräftig verheiratet, für uns gilt ab dem Trennungsdatum ein Jahr Ehe und dann können wir uns scheiden lassen", erklärte Emma dazu ihrer Community. Wann genau die Beziehung der beiden aber zerbrach, ist nicht klar. Das Finale wurde immerhin bereits vor rund sechs Monaten aufgezeichnet.

Inzwischen sei sie einfach nur froh, dass die letzte Folge der 11. Staffel nun im Free-TV gezeigt wurde und sie endlich offen über alles sprechen könne, so Emma weiter.

Mit Christian habe sie auch weiterhin sporadisch Kontakt. Sie seien im Guten auseinander gegangen.

"Ich glaube, wir haben es harmonisch lösen können, dafür bin ich dankbar", berichtete die 25-Jährige in ihrer Story. Den genauen Trennungsgrund nannte sie zunächst nicht, betonte jedoch, dass es nicht an der Entfernung gelegen habe. Immerhin sei sie durchaus bereit gewesen, zu Christian zu ziehen, so Emma.

Und auch sonst, scheint die Trennung eher von dem 31-Jährigen ausgegangen zu sein ...