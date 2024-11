"Hochzeit auf den ersten Blick": Was passiert nach dem Finale?

Michelle (32) und Fabian (38) gaben sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort. Sind sie immer noch ein Paar? © Joyn/Christoph Assmann

Erst in der Folge am 23. Dezember 2024 erfahren die Zuschauenden, welche Paare sich am Ende für eine weitere Ehe entschieden haben und wer tatsächlich die Scheidung will.

Während im TV aktuell noch zu sehen ist, wie sich die Paare nach und nach in die gemeinsamen Flitterwochen begeben, ist die gesamte Staffel längst abgedreht. Über ihren aktuellen Beziehungsstatus dürfen die Kandidaten und Kandidatinnen aber natürlich dennoch nichts verraten.

"Wie viel Zeit lag zwischen Hochzeit und Finale?", wollte ein Follower jetzt in einer Instagram-Fragerunde von Michelle (32) wissen, die ihrem "Perfect Match" Fabian (38) in Folge 2 das Jawort gegeben hatte. Und die verriet: "Zwischen unserer Hochzeit und dem Finale lagen ungefähr so sechs Wochen."

Das Staffelfinale wurde dabei bereits im Juli aufgezeichnet und war auch für die Paare untereinander noch aufregend: "Wir wussten alle vorher nicht, wie sich jeder einzelne entscheiden wird. Somit war es alles spannend mit echten Emotionen", so Michelle weiter. Nun kenne sie den aktuellen Stand der anderen zwar, dürfe aber auch da nichts verraten.

Wenn das Finale Ende Dezember gezeigt wird, ist seit der Aufzeichnung also schon wieder fast ein halbes Jahr vergangen. Eine lange Zeit, in der sich der ein oder andere Beziehungsstatus auch schon wieder geändert haben könnte.