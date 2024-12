Michelle von "Hochzeit auf den ersten Blick": "Damit haben wir gerade zu kämpfen"

Castrop-Rauxel/Illertissen - In der aktuellen Staffel von " Hochzeit auf den ersten Blick " hat Michelle (32) ihrem Fabian (38) das Jawort gegeben. Doch neben der Herausforderung, sich einem fremden Menschen anzuvertrauen, macht ihr noch etwas anderes zu schaffen.

Eine Sache macht der 32-Jährigen dabei aktuell zu schaffen, wie sie in einer Story verriet ...

In der Zwischenzeit beantwortet Michelle ihren Followern und Followerinnen bei Instagram aber Fragen zu ihrem Alltag – natürlich ohne zu verraten, ob sie diesen inzwischen wieder als Single oder noch als glückliche Ehefrau verbringt.

Noch wissen Zuschauende allerdings nicht, ob das auch so bleiben wird. Denn das große Finale der 11. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" steht erst kurz vor Weihnachten an.

Bis auf kleine Unstimmigkeiten während ihrer Hochzeitsreise verliefen die ersten Wochen für Michelle und Fabian äußerst harmonisch. Nach ihrem Blinddate beim Standesamt verbrachten die beiden romantische Tage in Singapur. Und auch bei ihrem ersten Wiedersehen in der Heimat hatten sie noch immer Schmetterlinge im Bauch.

Werden Fabian und Michelle auch im Finale noch einmal "Ja" zueinander sagen? © Joyn/Christoph Assmann

"Was viele vergessen, ist, dass man einen Menschen nicht sympathisch finden muss, um respektvoll mit ihm umzugehen", repostete Michelle am Wochenende ein Zitat in ihrer Story. Dazu erklärte sie: "Dieser Spruch hat mich heute Morgen sehr berührt. Denn damit haben wir Kandidaten gerade zu kämpfen."

Tatsächlich wünsche sie sich von ihrer Community mehr Liebe und Empathie. Denn sie erlebe aktuell, dass sie anhand weniger Minuten im TV verurteilt werde. Mit welchen Nachrichten sie da zu kämpfen hat, erklärte sie nicht.

Doch sie verlinkte auch alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten der aktuellen Staffel.

"Auch für uns beginnt eigentlich gerade die besinnliche Zeit, in der man etwas zur Ruhe kommen möchte", so Michelle weiter. Ihre dringende Bitte: "Schenkt Liebe!"