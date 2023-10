Robert und Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick": Ihre Hochzeitsnacht endet mit einer Überraschung!

Berlin/Dormagen - In der aktuellen Staffel " Hochzeit auf den ersten Blick " (HadeB) haben sich Robert (35) und Marina (28) das Jawort gegeben. Jetzt berichteten die beiden von ihrer Hochzeitsnacht.

Marina (28) und Robert (35) lernten sich erst am Standesamt kennen und gaben sich direkt das Jawort. © Sat.1

Die Experten scheinen mit Robert und Marina die richtige Wahl für ein "Perfect Match" getroffen zu haben: "Es ist immer noch vertraut, es ist immer noch so locker-leicht", beschrieb Marina ihre Gefühle am Morgen nach der Hochzeit. "Dass sich das dann so vertraut zwischen uns anfühlt, das hätte ich nicht erwartet", erklärte auch Robert.

Dabei endete ihre erste gemeinsame Nacht zunächst einmal mit einer eher unschönen Überraschung. Denn auf einmal habe es an der Tür geklopft, erklärte nun Robert in einem Instagram-Post. "Müde und zerknittert begrüßte uns das Team von HadeB", so der 35-Jährige weiter.

Und der Kuppelshow-Teilnehmer verriet: Das Produktionsteam sei einfach eine Stunde eher erschienen als angekündigt!

Doch Marina und Robert scheinen den ersten Schock dann gut überwunden zu haben. Denn das Kamerateam revanchierte sich auch mit einem "ausgiebigen Frühstück", das das Hochzeitspaar dann gemütlich auf dem Balkon ihrer Luxus-Suite einnehmen durfte.

Und die Stimmung dabei hätte besser kaum sein können: "Wir waren in unserer eigenen kleinen Welt und realisierten das alles noch gar nicht", so Robert weiter.

"Außerdem ging es am Nachmittag in Richtung Frankfurt Flughafen" – und damit auch in die gemeinsamen Flitterwochen nach Namibia.