Schock bei "Hochzeit auf den ersten Blick"! Erste Nacht endet in der Klinik

Cuxhaven/Gelsenkirchen - Was für ein dramatischer Start ins Eheleben! Für Christian (31) und Emma (25) von " Hochzeit auf den ersten Blick " endete die erste Nacht in der Klinik.

Christian (31) und Emma (25) lernten sich erst am Tag ihrer Hochzeit kennen. © Screenshot/Instagram/emma.hadeb, christian.hadeb (Bildmontage)

Dabei hatte zunächst alles so schön begonnen: Mit viel Herzklopfen trafen Emma und Christian beim Standesamt das erste Mal aufeinander und entdeckten sofort jede Menge Gemeinsamkeiten. Schnell fiel auch der erste Kuss.

Mit Freunden und Familie feierte das "Perfect Match" ausgelassen bis in die Nacht hinein. Doch als Emma am nächsten Morgen aufwachte, war auf einmal alles anders. Denn die 25-Jährige hatte starke Kopfschmerzen. "Ich kann mich gar nicht konzentrieren", erklärte sie im Interview vor laufenden Kameras. "Ich denke, ich habe die Kopfschmerzen durch Stress bekommen. Dazu kam auch meine Flugangst", so ihre Erklärung für die Situation.

Zwar kümmerte sich ihr frischgebackener Ehemann sofort rührend um sie – doch Emma hatte nur wenig Zeit, sich auszukurieren, sondern musste schnell eine wichtige Entscheidung treffen: Noch am selben Tag sollte es für das Brautpaar eigentlich auf Hochzeitsreise nach Sri Lanka gehen.

Begleitet von der Expertin Sandra Köhldorfer (43) ging es für Emma daher in die Klinik. Da sie trotz Entzündungshemmern auch eine erhöhte Körpertemperatur hatte, konnte die behandelnde Ärztin eine Nebenhöhlenentzündung bei Emma nicht ausschließen. Ein Flug wäre damit riskant gewesen.

"Als klar wurde, dass ich vielleicht gar nicht fliegen kann, war das schon ein Schock", erinnerte sich Emma später im Interview.