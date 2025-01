Nach Trennung: Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" spricht über Fehlgeburt

Emma (25) und Christian (31) lernten sich in ihren Flitterwochen auf Sri Lanka besser kennen. © Screenshot/Instagram/emma.hadeb (Bildmontage)

Vor allem in einem waren sich Emma und Christian von Anfang an sehr sicher: Sie beide wollten schon bald eine Familie gründen und Kinder bekommen. Im TV sah es so aus, als seien sie sich darin bereits einig und könnten sich die Zukunft mit dem jeweils anderen ausmalen.

Im Finale sagten Emma und Christian dann abermals "Ja" zueinander. Das anschließende Liebes-Aus kam für viele deshalb sehr überraschend.

Doch das Ganze sei in der Kuppelshow viel zu vereinfacht dargestellt worden, erklärte Emma jetzt in einer Instagram-Fragerunde. "Jedes Paar bekommt ein Thema. Bei uns war es der beidseitige Kinderwunsch", schrieb sie ihrer neuen Community.

Mit Christian habe sie zwar einen Mann gefunden, der in Sachen Familienplanung ein "Perfect Match" war. Doch offenbar passte es an anderer Stelle dann doch einfach nicht zwischen dem Ehepaar.