Überraschung bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Paar trifft eine drastische Entscheidung

Bianca (53) und Oliver (60) von "Hochzeit auf den ersten Blick" treffen schon am vierten Tag ihrer Hochzeitsreise eine Entscheidung. © Sat.1

Nachdem Bianca bereits kurz nach ihrem Jawort große Zweifel bekommen hatte, einigten sich die beiden darauf, ihr Experiment in aller Ruhe anzugehen.

Am Anfang ihrer Flitterwochen sah dabei noch alles gut aus: Bianca und Oliver verstanden sich immer besser, sie entdeckten viele Gemeinsamkeiten und konnten über dieselben Dinge lachen. Dennoch kamen offenbar keine romantischen Gefühle auf beiden Seiten auf.



Schon am Tag vier ihrer gemeinsamen Hochzeitsreise nach Vietnam bat Oliver seine Ehefrau Bianca daher zum Krisen-Gespräch. "Das Experiment ist gescheitert. Ich fühle mich nicht als Ehemann, sondern als guter Freund", legte er die Karten dabei offen auf den Tisch.

Mit Biancas anfänglichen Zweifeln sei auch seine euphorische Stimmung am Hochzeitstag schnell gekippt.

Der schlechte Start scheint den beiden also den Weg in eine gemeinsame Zukunft verbaut zu haben. "Wir haben es probiert, wir haben viel Spaß gehabt, nur das gewisse Etwas, das ist weggeblieben", so Oliver weiter. Und auch Bianca schien es ähnlich zu gehen. "Wir beide merken, dass bei uns der Funke nicht überspringt", stimmte sie ihm zu. Die Reality-TV-Teilnehmer einigten sich schließlich auf ein freundschaftliches Verhältnis.

"Die Liebe ist gescheitert, aber die Freundschaft ist gewachsen", fasste es Oliver noch einmal für beide zusammen.