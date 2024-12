Zuschauer einig: Entscheiden sich Emma und Christian von "Hochzeit auf den ersten Blick" für die Ehe?

Emma (25) und Christian (31) gaben sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort. Doch ob sie inzwischen längst getrennt sind, wissen Fans noch nicht. © Screenshot/Instagram/emma.hadeb (Bildmontage)

"Ihr seht zusammen sehr stimmig aus. Hoffentlich seid ihr noch zusammen", wünschte sich kürzlich ein Fan während einer Fragerunde auf Emmas Instagram-Account.

"Solche Nachrichten sind ganz besonders für mich", kommentierte die 25-Jährige. Sie freue sich darüber, dass sie auch ein positives Bild in die Öffentlichkeit transportiere und nicht lediglich das Drama in den Köpfen der Zuschauenden hängen bleibe.

Denn: In den Flitterwochen kriselte es auch schon zwischen Christian und Emma. In einer Szene war zu sehen, wie das frisch verheiratete Ehepaar während eines gemeinsamen Abendessens diskutierte. Im Nachhinein hatte Emma ihre Fans aber darüber aufgeklärt, dass alles gar nicht so dramatisch gewesen sei, wie es schließlich durch den Zusammenschnitt gewirkt hatte: "Die Szene verlief ganz anders, als gezeigt wurde", so Emma.

Doch noch immer wissen Fans natürlich nicht, ob sich Emma und Christian am Ende auch wirklich für die weitere Ehe entschieden haben.

Denn das Finale, das bereits im Sommer abgedreht wurde, wird erst am Montag, dem 23. Dezember, im Free-TV zu sehen sein. Doch viele haben trotzdem schon einen Verdacht ...