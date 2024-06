Hund wird von Tierexpertin über Bord geworfen!

Elsfleth/Eifel - In der VOX-Sendung "Hundkatzemaus" machen Tierexpertin und Autorin Kate Kitchenham (50) und ihr Hund Knox einen Ausflug zum See. Doch plötzlich muss der kleine Mischling unfreiwillig baden gehen, was ist da los?

Kate Kitchenham (50) schreibt Bestseller über das Leben mit Hund. © RTL / Sven Goerlich

Die 50-Jährige möchte ihrem geliebten Vierbeiner natürlich nichts Böses! Es geht gemeinsam mit der Expertin, Zughundsportikone Jule Prins und Mann Marc an einen Privatsee zum Stand-up-Paddling.

Das sollte man als Laie jedoch besser erst einmal alleine üben, bevor Bello mit aufs Brett muss.

Nach ein paar Übungen an Land wird Knox in eine Schwimmweste gepackt, obwohl er eigentlich eine begeisterte Wasserratte ist. "Wenn er dann doch blöderweise mal vom Bord fallen sollte [...], fallen die [Hunde] schräg über Kopf auf den Rücken. Wenn er dann die Orientierung verliert, ist es gut, wenn so eine Weste einen Auftrieb hat", erklärt Marc. Zudem haben die Schwimmwesten einen Tragegriff - und der kommt direkt zum Einsatz.

Kaum sind Kate und Knox ein Stück auf den See gepaddelt, wird es ernst, der Hund wird an der Schwimmweste ins Wasser gelassen. Ängstlich fängt er an zu paddeln und sucht sein Frauchen.

Glücklicherweise darf Knox nach kurzer Zeit wieder aufs sichere Board und ist froh, wieder im Trockenen zu sein.

"Langweilig ist das überhaupt nicht. Der Hund muss auf dem Board so viele Reize verarbeiten [...]. Der muss sein Gleichgewicht halten, wenn der nicht aufpasst und sich langweilt, fällt der ins Wasser [...], das ist natürlich auch anstrengend für die Hunde", weiß Julia und Knox kann da wohl nur zustimmen.