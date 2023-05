Jörg Schönenborn für weitere Amtszeit vorgeschlagen

Köln - Der WDR-Journalist Jörg Schönenborn (58) soll auch in den nächsten Jahren die wichtige Funktion des Programmdirektors Information, Fiktion und Unterhaltung im Westdeutschen Rundfunk ausüben.

WDR-Journalist Jörg Schönenborn (58) soll für weitere fünf Jahre Programmdirektor bleiben. © Henning Kaiser/dpa

Der Intendant des größten öffentlich-rechtlichen ARD-Senders, Tom Buhrow, schlug den 58-Jährigen am Freitag in der Rundfunkratssitzung vor, am 7. Juni entscheidet das Gremium, wie der WDR mitteilte. Eine Amtszeit dauere fünf Jahre.

Schönenborn ist einem Millionenpublikum bekannt. Er moderiert seit vielen Jahren TV-Wahlsendungen im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste und auch die Talksendung "ARD-Presseclub" sonntagmittags.

Zu der Direktion, die Schönenborn im WDR verantwortet, zählen nach Senderangaben Formate wie die Polittalks "Maischberger" und "Hart aber fair", die "Sportschau", "Die Sendung mit der Maus" sowie die "Tatort"-Krimis aus Köln, Münster und Dortmund.

Schönenborn war von 2014 bis 2019 WDR-Fernsehdirektor. Dann wurden mit dem crossmedialen Umbau die Bereiche neu aufgeteilt, er hat seither die Programmdirektor-Position inne.