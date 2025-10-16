 4.431

Reality-Kandidatin lässt Sex-Bombe platzen: "Richtig ekelhaft von dir"

Miteinander geschlafen und dann abserviert. Mit diesem Geständnis bringt Tatum ordentlich Schwung in die "Love Island VIP"-Villa.

Von Lisa Marie Peisker

Griechenland - Miteinander geschlafen und dann abserviert: Mit diesem Geständnis bringt Tatum (26) ordentlich Schwung in die "Love Island VIP"-Villa - und macht einen Mann stinksauer.

Im ersten Moment zeigt Filip (31) Einsicht und tröstet Tatum (26) sogar.
Im ersten Moment zeigt Filip (31) Einsicht und tröstet Tatum (26) sogar.  © RTLZWEI

Schon in der vergangenen Woche hat Tatum angedeutet, dass sie bald eine Bombe platzen lässt und setzte ihre Drohung auch prompt in die Tat um.

Der Hintergrund: Ihr eigentlicher Partner Filip (31) bringt ein Souvenir aus dem "VIP Members Club" mit. Das Reality-TV Sternchen Joena (26).

Seine gemeinsame Zeit mit Tatum ist damit wohl endgültig Geschichte.

Love Island: Superstar taucht plötzlich in Liebes-Villa auf, doch für Ladys gibt's eine böse Überraschung
Love Island VIP Superstar taucht plötzlich in Liebes-Villa auf, doch für Ladys gibt's eine böse Überraschung

Verletzt über diesen Schock lüftet sie nur Momente später das ominöse Geheimnis. "Wir hatten Sex."

Danach so dreist abserviert zu werden, ist natürlich eine bittere Pille, an der Tatum ordentlich zu knabbern hat. "Das ist richtig ekelhaft von dir", wirft sie Filip an den Kopf.

"Bin ich ein Idiot", zeigt der Herzensbrecher im ersten Moment sogar Einsicht, doch schon am nächsten Tag ist davon nichts mehr zu spüren.

Die Fetzen fliegen nicht nur zwischen dem Ex-Couple, sondern auch Laura (30), die Partei für ihre Freundin ergreift.

Die Nacht zuvor liegt er noch eng umschlungen mit Joena (26) im Bett.
Die Nacht zuvor liegt er noch eng umschlungen mit Joena (26) im Bett.  © RTLZWEI
Auch Laura mischt sich in den Streit ein.
Auch Laura mischt sich in den Streit ein.  © RTLZWEI

"Love Island VIP": Zerbricht diese Freundschaft an einem Mann?

Jeje (29) ist fassungslos, als sie erfährt, was sich im "VIP Members Club" abgespielt hat.
Jeje (29) ist fassungslos, als sie erfährt, was sich im "VIP Members Club" abgespielt hat.  © RTLZWEI

Das pure Drama spielt sich auch zwischen den beiden eigentlich guten Freundinnen Joena und Jeje (29) ab.

Letztere ist nämlich maßlos enttäuscht darüber, dass Joena mit ihrem Couple Umut (27) geflirtet hat.

Umut schiebt die Schuld mit den Worten: "Ich wurde gefühlt manipuliert", gekonnt von sich. Ganz so hatte es allerdings nicht ausgesehen.

Love Island: Peinlicher Patzer in Dating-Show: Teilnehmer vergisst Namen seiner Favoritin
Love Island VIP Peinlicher Patzer in Dating-Show: Teilnehmer vergisst Namen seiner Favoritin

Der Konflikt sorgt bei den Ladys für eine zweite Eiszeit und vor allem Joena hat dabei nichts zu lachen.

Die ist aber auch selber Schuld, ergreift Tatum Partei. Denn, dass Joena was mit Umut hatte, ist "respektlos, unterste Schublade. Sowas einer Freundin anzutun ist das allerletzte".

Ihre Freundin Joena und ihr Couple Umut haben es sich dort besonders gemütlich gemacht.
Ihre Freundin Joena und ihr Couple Umut haben es sich dort besonders gemütlich gemacht.  © RTLZWEI

Streaming-Info: Neue Doppelfolgen "Love Island VIP" werden immer donnerstags bei RTL+ freigeschaltet. Seit dem 11. September (donnerstags, immer ab 20.15 Uhr) laufen die Episoden auch bei RTLZWEI.

Titelfoto: Montage: RTLZWEI

Mehr zum Thema Love Island VIP: