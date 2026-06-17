MDR nennt Details zu Tarifabschluss mit den Gewerkschaften

Leipzig - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat Details zu seinem neuen Tarifabschluss mit den Gewerkschaften veröffentlicht. Die Vereinbarung soll nach Angaben des Senders den Spagat zwischen dem laufenden Sparkurs und der sozialen Absicherung betroffener Beschäftigter schaffen.

Der MDR hat sich mit den Gewerkschaften geeinigt. © Hendrik Schmidt/dpa

Ein zentraler Bestandteil betrifft freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von angekündigten Programmeinschnitten besonders betroffen sind.

Sie können demnach unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichssonderzahlung erhalten, wenn ihre Honorare im Betrachtungszeitraum von April 2026 bis März 2027 niedriger ausfallen als im Jahr 2025.

Die Höhe der Zahlungen richtet sich nach Angaben des MDR nach den individuellen Honorareinbußen und der Dauer der Tätigkeit für den Sender. Die Regelung gilt demnach für einen begrenzten Zeitraum und einen begrenzten Kreis von arbeitnehmerähnlichen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Zudem sieht der Tarifabschluss vor, dass der MDR vorerst keine betriebsbedingten Beendigungsmitteilungen gegenüber festen und arbeitnehmerähnlichen freien Beschäftigten ausspricht.