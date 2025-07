So schnell war der "Princess Charming"-Cast noch nie verliebt: "Nehm sie fürs ganze Leben mit nach Hause"

Seinep (28) kennt die "Princess" keine 24 Stunden und ist schon schockverliebt. © RTL

Da ist zum einen Seinep (28), die beim allerersten Gruppendate ihre Chance wittert und die Princess Vanessa "Nessi" (28) nur so mit Komplimenten überschüttet: "Es fühlt sich jetzt schon so vertraut mit dir an", stellt sie nach wenigen Minuten fest. "Du strahlst so eine unfassbare Wärme auf mich aus."

Und sie geht noch weiter: "Ich würde mich voll freuen, schwanger zu werden", offenbart sie Nessi ihren Familienwunsch. Schon lange suche sie nach der richtigen Partnerin fürs Leben - "und ich glaub', mit der Vanessa bin ich da total auf dem richtigen Weg!"

Die "Princess" zeigt sich ob dieser offensiven Flirttaktik geschmeichelt, wirkt stellenweise aber auch ein wenig überfordert.

So richtig sprühen die Funken dann aber beim Einzeldate mit Kim (28), die bei Vanessa ebenfalls durch ihren Kinder- und Heiratswunsch punkten kann. Innerhalb weniger Minuten halten die beiden schon Händchen und werfen sich tiefe Blicke zu.

"Wenn man mich fragt, wie würdest du dir deine Traumfrau vorstellen, kann ich sie eigentlich 1:1 so abbilden", ist die Blondine sofort Feuer und Flamme. "Es ist einfach verrückt, was in mir drin passiert. Sie nehm ich auch gerne vier Jahre oder fürs ganze Leben mit nach Hause." Das ging schnell!