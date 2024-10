Doppel-Exit bei Promi Big Brother: Zerbricht diese Entscheidung eine Freundschaft?

Mimi Fiedler (49) ist zutiefst enttäuscht von ihrem eigentlichen Freund Jochen Horst (63). © Joyn

Eines ist Mimi klar: Still auf sich sitzen lassen kann sie den Vertrauensmissbrauch ihres Schauspielkollegen nicht.

"Ich bin sauer auf dich!", sucht sie gerade heraus die Konfrontation.

Doch Jochen ist sich nicht wirklich einer Schuld bewusst.

"Du hast gesagt, dass du es wolltest", stellt der 63-Jährige fest und bekommt prompt eine Korrektur. "No no no no no, nicht von dir! Alle anderen sind mir egal, aber nicht von dir!", so Mimi.

Ob sie da ein wenig überreagiert? Nein, findet Matze Höhn (28): "Das war die Nominierung, die den größten Beigeschmack hatte, weil die beiden eigentlich best friends sind. Aber da sieht man mal: Jochen ist hier drinnen ein knallharter Hund".

Unterdessen schockiert Max Kruse (36) mit einer schlüpferlosen Geschichte. Denn der Profi-Fußballer schaffte es in der Vergangenheit nackig in die Bild-Zeitung.

Grund dafür war eine schnell vergangene Liebelei mit einer Frau, der er unglücklicherweise gleich ein ganzes Nacktvideo von sich schickte. Dass er sie kurz darauf abservierte, fand die Dame wohl gar nicht lustig und rächte sich prompt.