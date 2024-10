Liebesdrama bei Promi BB: Geht Mike zu Ex Elena zurück? "Du hast so ein Leuchten in den Augen"

Sieht so wieder aufflammende Liebe aus? In Leylas Augen anscheinend ja. © Joyn

Elena Miras (32) kommt nicht damit klar, dass sie sowohl von den Zuschauern als auch den Fragen des Großen Bruders immer wieder mit ihrer "Connection" zu Ex und Kindesvater Mike Heiter (32) konfrontiert wird.

Aber auch Leyla, die Mike im Dschungelcamp kennen und lieben gelernt hat, hat mit der Vergangenheit des ehemaligen (Alb-)Traumpaares zu kämpfen. Sie bildet sich ein, vielsagende Blicke zwischen ihnen zu erkennen. Geht da vielleicht doch noch was?

"Ihr habt euch doch mal geliebt", konfrontiert sie ihren Freund. "Wenn man jetzt hier die ganze Zeit zusammen ist - könnte da nicht wieder was hochkommen?" Mikes Rumgedruckse findet sie gar nicht lustig, sie wünscht sich angesichts der schwierigen Situation für alle Beteiligten Klartext.

So bohrt sie immer weiter: "Das ist jetzt eine ernste Frage! Du hast immer so ein richtiges Leuchten in den Augen, wenn du zu ihr guckst. (...) Man hat so ein Kopfkino." Mike versichert der 28-Jährigen, dass er sich mit Elena lediglich aufgrund ihrer gemeinsamen Tochter gut verstehe. "Das ist der einzige Grund."

Für ihn hat sich das Leben im Container also bereits jetzt in einen Spießrutenlauf mitten übers Minenfeld verwandelt. Und der Spaß hat gerade erst begonnen.