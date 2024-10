Mangelnde Hygiene und nächster Exit im "Big Brother"-Container: "Wir stinken, haben überall Haare!"

Elena hat ihre Ekel-Grenze bereits erreicht. © Joyn

Die weiblichen VIPs versuchen noch zu retten, was zu retten ist - kommen aber mittlerweile an ihre Grenzen.

"Wir haben hier echt ein Hygieneproblem bei dir im Haus, Big Brother. Es ist echt schwer, sich den Intimbereich richtig zu waschen! Wir leiden schon ein bisschen. Wir stinken, wir haben überall Haare. Es ist schon sehr dramatisch!", beschwert sich Elena Miras (32).



Während sich die Frauen noch regelmäßig in den Duschen säubern, haben sich bis auf Mike (32) bereits alle Männer mehr oder weniger aufgegeben. "Baaaah, die gehen so in den Pool. Das ist deren Dusche", stellt Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) angewidert fest.

Sinan Movez (19) versucht das Dilemma zu benennen - unter der Badehose kann man nur schlecht jeden stinkigen Winkel erreichen. "Ich kann dir deine Arschritze waschen! Ich tue das für dich!", bietet sich Sauberfrau Mimi Fiedler (49) an.

"So eine enge Bindung haben wir nun auch nicht", rudert Sinan schnell zurück. Na lecker!