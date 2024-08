Überraschung bei Promi Big Brother: Diese Stars sind in der 12. Staffel am Start!

Doch nicht nur Stars aus dem Reality-Bereich werden von Sat.1 in den Container gebeten, auch Schauspielerin Mimi Fiedler (48) mischt in der kommenden Staffel mit.

Reality-Star Mike Heiter (32), Profi-Kicker Max Kruse und Schauspielerin Mimi Fiedler (48) ziehen im Oktober in den "Promi Big Brother"-Container! © Joyn/Bene Müller/Pascal Bünning

Eine Sache könnte die ordnungsliebende Schauspielerin jedoch vor eine Herausforderung stellen, denn Tischmanieren werden bei ihr großgeschrieben. "Ich hab so ein bisschen einen Tick ... Schmatzen macht komische Gefühle in mir", gesteht sie. Ob die Schauspielerin damit aneckt?



Doch nicht nur Promis aus Film und Fernsehen sind am Start, auch Profi-Fußballer Max Kruse (36) wird in den Container ziehen und damit in die Fußstapfen von Ehefrau Dilara (33) treten. Der Kicker scheint sich dabei ein klares Ziel gesteckt zu haben: "Ich will am Ende besser sein, als meine Frau", kündigt er acht Wochen vor dem Start selbstbewusst an.

Der Container wird auch in diesem Jahr wieder in Köln-Bocklemünd stehen, weitere Infos gaben die Show-Macher vorerst aber nicht preis, "um die Spannung hochzuhalten". Nur so viel verriet Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: "Natürlich wird es wieder spannende Neuerungen geben!"

Starten soll die neue Ausgabe der Mutter aller Reality-Formate übrigens am 7. Oktober bei Sat.1 und im Stream bei Joyn. Wer noch bei der zwölften Staffel dabei sein wird, soll allerdings erst kurz vor dem Start verkündet werden. Moderiert wird das Spektakel von Marlene Lufen (53) und Jochen Schropp (45).

"Promi Big Brother" ist ab dem 7. Oktober bei SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein. Zudem zeigt der große Bruder das Leben der Bewohner wieder in einem 24-Stunden-Livestream.