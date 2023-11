Schock bei Promi BB: Sanitäter muss eingreifen, SAT.1 reagiert - Kommt es zum Aufstand?

Köln - Ist die neue " Promi Big Brother "-Staffel zu hart? Am späten Abend (23. November) kommt es zu einem medizinischen Notfall, weil Reality-Sternchen Paulina Ljubas (26) plötzlich zusammenbricht!

Iris Klein (56) und Paulina Ljubas (26) chillen bei "Promi Big Brother" auf der Couch. Wenig später erleidet die 26-Jährige einen Kreislaufkollaps. © Sat.1

Die Umstände für die Bewohner des TV-Containers haben es in diesem Jahr in sich. Geschlemmt wird nur, wenn es ihnen gelingt, die im hauseigenen Supermarkt eingekauften Lebensmittel in einem Live-Spiel zu verteidigen.



Andernfalls stehen ihnen nur Wasser und Haferflocken als Nahrungsmittel zur Verfügung. Und bislang haben sich die Bewohner bei ihren Auftritten nur selten mit Ruhm bekleckert. Das zehrt natürlich an der körperlichen Verfassung.

Eine musste den vielen Entbehrungen jetzt ihren Tribut zollen: Als Paulina aus dem Aufenthaltsraum zur Toilette geht, wird ihr plötzlich schwarz vor Augen. Das Reality-TV-Sternchen erleidet einen Kreislaufkollaps!

Die Zuschauer des 24-Stunden-Joyn-Livestreams sollen davon möglichst wenig mitbekommen und dürfen sich deshalb für rund zehn Minuten den Eingangsbereich des Containers anschauen. In dieser Zeit wurde die 26-Jährige von einem Notfall-Sanitäter betreut.

Auf den Vorfall aufmerksam wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer erst, als die Übertragung wieder regulär fortgesetzt wurde und sich die dreizehn Bewohner über das Geschehene unterhielten.