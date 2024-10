Sex erst nach mehreren Dates? Max Kruse hat "so lange gewartet und dann ciao!"

Berlin - Bei " Promi Big Brother " geht es heiß her - Max Kruse (36) enthüllt einige schlüpfrige Details aus seinem Liebesleben!

In gemütlicher Runde kommen die Bewohner auf das Thema "Liebe" zu sprechen. © Joyn

Der 36-Jährige hat in Sachen Liebe schon einiges erlebt. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern blickt er auf seine Dating-Vergangenheit zurück.

"Die besten waren immer die, die gesagt haben, ich habe so eine Sechs-Date-Regel. Fand ich komisch. Die weiß also schon beim zweiten Date, dass sie nach sechs Sex mit mir hat?", so der Fußballspieler.

Das sei alles sehr komisch für ihn gewesen. "Aber ok, dann habe ich halt so lange gewartet und dann ciao!", ergänzt er.

Bei seiner Frau Dilara (33) habe er hingegen direkt gemerkt, dass sie DIE Richtige sei.

"Man merkt dann einfach, das ist die Richtige, die will ich für den Rest meines Lebens an meiner Seite haben! Das war vorher nicht so. Dann habe ich natürlich Nägel mit Köpfen gemacht und habe mir die Frau für den Rest meines Lebens gesichert", offenbart der 36-Jährige.