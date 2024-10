Viel Rauch bei Promi Big Brother: Max Kruse tanzt aus der Reihe

Mit Elena Miras (32), der Ex-Freundin von Mike Heiter (32), wurde eine überraschende Nachzüglerin bekannt, die erst am heutigen Montagabend ins Promi-Exil in Köln-Ossendorf geht.

Der Ex-DFB-Star räuchert den TV-Knast mit seiner Wasserpfeife ein. © Sat.1

Auch was das Thema Tabak anbelangt, will er nicht auf liebgewonnene Angewohnheiten verzichten und macht sein eigenes Ding.

"Alle rauchenden Bewohner erhalten im Container ihre individuell bevorzugten und legalen Rauchwaren. Max Kruse hat sich in diesem Fall für eine Wasserpfeife entschieden", teilte SAT.1 mit.

In der Berliner Kreisliga sah man Kruse ebenfalls schon paffen.

In der Halbzeitpause bei einem Spiel seines neuen Vereins, dem BSV Al-Dersimspor II, zog er Anfang September genüsslich an der Shisha. Geschadet hatten ihm die Züge nicht. So gelang ihm gegen den VfB Einheit zu Pankow in der zweiten Halbzeit sein zweiter Treffer. Doppelpack!

