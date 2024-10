Warum der "Bachelor" für Max Kruse zum EM-Verhängnis wurde

Berlin/Köln - Max Kruse (36) gibt in der "Promi Big Brother" - Folge am Samstag wieder pikante Details aus seinem Privatleben preis. Unter anderem, warum die Sendung "Der Bachelor" für den Kicker fast das EM-Aus bedeutete.

Kurz nach dem Aufstehen blickt Max Kruse (36) auf seine EM-Vergangenheit zurück. © Joyn

Kurz nach dem Aufwachen brennt seinem Kumpel Mike Heiter (32) eine Frage unter den Nägeln: Gab es nach dem WM-Aus eine Chance für Max, bei der EM dabei zu sein? Anscheinend ist das Rauswurf-Thema für den 32-Jährigen noch nicht vom Tisch.

"Nach der WM war ich wieder dabei, aber vor der EM wieder raus", antwortete der Fußballspieler noch etwas müde von seiner Bettkante. Der Grund: seine Exfreundin und die TV-Serie "Der Bachelor". Wie das zusammenpasst?

"Ich hatte damals eine viel jüngere Freundin in Wolfsburg. Sie hat immer mit ihren Freundinnen 'Bachelor' geguckt. Da hab ich auch geguckt. Da ist mir bei den Mädels, die dabei waren, etwas aufgefallen. Dann hab ich so ein Ratespiel gemacht: Ich hab mit einer von denen mal was gehabt, jetzt ratet mal, wer es war? Das ging dann wie ein Lauffeuer durch Wolfsburg", so der 36-Jährige.

Kurze Zeit später kamen die ersten Schlagzeilen "Kruse prahlt mit Sex mit einer Bachelorkandidatin". In derselben Woche wurde öffentlich, dass er 75.000 Euro in einem Taxi vergessen hatte.

"Das war alles in der Woche vor der Nominierung für die Länderspiele. Da habe ich am Dienstag den Bundestrainer angerufen und gesagt: 'Trainer, da stehen wieder so ein paar Sachen in der Zeitung.' Er sagte: 'Alles kein Problem, halte dich einfach ein bisschen zurück'", ergänzte der ehemalige VfL-Wolfsburg-Kicker.