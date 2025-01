Eskalation im Dschungel: "Du Stück Schei*e, ey!"

Der Party-Bus steht für die Fahrt zum Flughafen bereit. © Joyn

Im landestypischen Touri-Bus startet die Reise. Anfangs herrscht noch super Laune - es wird getrunken, getanzt und gelacht.

Doch schon bald kippt die Stimmung: Das Verhalten von Diogo Sangre (30) sorgt bei Maria Bell (36) für Zorn. "Das ist alles gespielt", wirft das Reality-Sternchen ihrem Ex-Teampartner vor, der gerade Gina Beckmann (24) in den Arm nimmt.

"Der hat mich nicht einmal umarmt, nicht mal, als ich geweint habe", zeigt sich Maria maximal enttäuscht. "Du Stück Schei*e, ey!", schießt sie hinterher.

Diogo versucht zu reagieren, doch Maria lässt ihm keine Chance. "Ich hatte mit dir gekämpft, auch wenn ich dich nicht mag. Aber was machst du, Lusche? Du willst jemand anderes, jemand stärkeres", brüllt sie im Bus herum.

"Guckt euch alle die Sendung an, dann werdet ihr sehen, was für ein Mensch das ist", poltert die "Ex on the Beach"-Teilnehmerin.