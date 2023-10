Frau Stockl hat neue "Leich": Die "Rosenheim-Cops" ermitteln wieder!

So hat Iris Wimmer (Anja Klawun, 48), die Sekretärin von Heise, mitbekommen, dass der "Knödelkönig" Streit mit seiner Verlobten Sonja Herbert (Katharina Schwarzmaier, 37) hatte. Eskalierte die Situation am Ende?

Derweil will "Times Square"-Wirt Jo (Christian K. Schaeffer, 57) seine Abendkarte aufpumpen. Doch bei seiner Angeltour will nichts wirklich "anbeißen". Ob sein Kumpel und Fischhändler Toni ihm da weiterhelfen kann?

Ob Jo sich am Ende blamiert und wer der Mörder ist, sehen die Zuschauer in einer neuen Folge "Rosenheim-Cops" am heutigen Dienstag um 19.25 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.