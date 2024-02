"Rosenheim-Cops" ohne Frau Stockl! Neuzugang stellt alles auf den Kopf

Rosenheim - Während eines Manager-Retreats im Wald wird Theodor Grundler in seinem Zelt ermordet. Wer hat den Unternehmer auf dem Gewissen? Die " Rosenheim-Cops " ermitteln.

Während die Kommissare der Lösung des Falls näher rücken, sorgt eine Person für Wirbel am Kommissariat.

Finanzchefin Jana Zellberg (Heike Koslowski, 49) scheint zunächst als Verdächtige auszuscheiden, schließlich hat sie das Retreat vorzeitig verlassen. War das am Ende nur ein vorgetäuschtes Alibi?

Der angehende Geschäftsführer Walter Kohlmeier (Thomas Birnstiel, 46) rückt in den Fokus der Ermittlungen. Kurz vor dem Mord hat er herausgefunden, dass Grundler ein Verhältnis mit seiner Frau Verena (Jo Kern, 48) hatte. Nahm er aus Eifersucht blutige Rache?

Bei dem Event sollte eigentlich der Nachfolger von Grundler verkündet werden, weil dieser in den Ruhestand gehen wollte. Nun ist die Polizei vor Ort: Die Kommissare Stadler (Dieter Fischer, 52) und Beck (Michaela Weingartner, 33) stellen schnell Spannungen zwischen den Managern fest.

Frau Stockl ist im Urlaub - ihre Vertretung Dominik Meis (Younes Tissinte, 27) krempelt derweil den Laden um. Er setzt bei seiner Arbeit auf Digitalisierung und hat eine App zum Datenaustausch in Umlauf gebracht.

Doch die sorgt nicht nur für erleichterte Abläufe: Bei Controller Donato (Paul Brusa, 39) läuten schnell die Alarmglocken.

Ob die Methoden von Meis Zukunft in der Behörde haben und wer der Mörder im Fall Grundler ist, sehen die Zuschauer am Dienstag um 19.25 Uhr im ZDF, oder bereits vorab in der ZDF-Mediathek.