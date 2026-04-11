Liebes-Comeback bei "Rote Rosen"? Lou und Daniel nähern sich in der Sorge um ihre Kinder wieder an
Lüneburg - Ein Problem jagt das nächste! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" kehrt bei Daniel (Daniel Fritz, 41) keine Ruhe ein. Nach dem Ehe-Aus mit Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 46) gibt es für ihn auch keine Zukunft mit Jess (Juana Nagel, 29).
Wie in der Vorschau zu sehen ist, kommt es zwischen Jess und Daniel zu einem Kuss. Dennoch wird den beiden klar, dass es für sie keine gemeinsame Zukunft gibt. Mit der Situation gehen sie unterschiedlich um. Jess leidet unter den hoffnungslosen Umständen, während Daniel seinem Leben einen neuen Drive verpassen will. Bei einem Gespräch mit den Kindern über die Trennung von Lou verliert Pelle (William J. Brooks, 11) die Beherrschung.
Anschließend gehen er und sein Bruder Charly (Norwin von Hartrott, 9) stiften. Panisch suchen Lou und Daniel nach ihren Kindern und zeigen sich dabei unerwartet als eingespieltes Team. Die Sorge schweißt sie zusammen - bis Carla (Maria Fuchs, 50) die beiden Ausreißer auf dem Hof entdeckt. Ihre Eltern sind erleichtert, als sie ihre Kinder in die Arme schließen können.
Kurz darauf ist das Ehe-Aus besiegelt. Traurig legen Lou und Daniel ihre Ringe ab.
Als Jonas (Patrick Schlegel, 34) Franka (Birthe Wolter, 44) mit einem großen Auftrag alleine lässt, helfen ausgerechnet Lou und Jess aus. Lou gesteht Franka ihre Eifersucht und fürchtet, dass zwischen Daniel und Jess noch immer etwas entstehen könnte.
"Rote Rosen": Was passiert in der nächsten Woche noch?
Nach der Trennung fällt es dem Ex-Paar extrem schwer, einen entspannten Arbeitsalltag zu finden. Lou verlässt schweren Herzens das Nestmodell und zieht zu ihrer Mutter Victoria (Caroline Schreiber, 64). Dort ist sie aber so einsam, dass sie kurz darauf weinend auf der Straße zusammenbricht. Ausgerechnet Jess findet und tröstet sie.
Trotz ihres Auszugs wollen Lou und Daniel das Nest-Modell weiter durchziehen, doch es birgt auch Probleme. Eines Nachts wandert Charly zu Lou in die Gutshofwohnung. Dabei vergisst sie, Daniel darüber zu informieren. Die Situation eskaliert. Als Daniel mit seiner Kündigung droht, verliert Lou die Nerven.
Nach ihrem Streit befürchten die beiden, keine konstruktiven Gespräche mehr führen zu können. Eine Aussprache verläuft zunächst erfolgreich, bis sich Lou große Sorgen um Richard (Florian Odendahl, 51) macht.
Daniel hat dennoch genug und kündigt tatsächlich. Dadurch entdeckt er eine neue Ebene mit Jess und beschließt, zu Carla auf den Dornenhof zu ziehen, um sich über seine Gefühle klar zu werden.
Ob ihm das gelingt und mit welcher Frau er noch eine gemeinsame Zukunft sieht, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR