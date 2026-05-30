"Rote Rosen": Simon und Valerie werden endlich ein Paar, doch dann folgt der Schock
Lüneburg - Sind da doch Gefühle im Spiel? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" können Simon (gespielt von Thore Lüthje, 33) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) nicht über ihren Schatten springen und zu ihren Gefühlen stehen - auch nicht, als Simon während eines Ausfluges zusammenbricht und im Krankenhaus liegt.
Trotz einer gemeinsamen Nacht bleibt Valerie unberechenbar. Zunächst macht sie sich über Simon lustig, dann verbittet sie sich seine Einmischung. Simon hat daraufhin genug und fragt Valerie, warum sie überhaupt noch bei ihm wohne. Er trifft damit einen Nerv, denn Valerie zieht kurzerhand aus.
Sie sorgt nicht nur bei Simon für Ärger, sondern auch in ihrer Familie. Anstatt ihrer Schwester Franka (Birthe Wolter, 44) zu helfen, die in der Not steckt, investiert sie ihr Geld in riskante Anlagen. Sogar Simon reißt der Geduldsfaden.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, scheitert das Krypto-Investment, aber Simon steht Valerie wieder einmal zur Seite. Doch schon schnell verfällt sie in alte Muster. Simon bleibt aber nachsichtig, im Gegensatz zu vielen anderen. Sind da doch mehr Gefühle im Spiel, als ihm lieb ist?
Anscheinend, denn kurz darauf sind Simon und Valerie endlich ein Paar. Zur Feier des Tages versammelt Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) die gesamte Familie Böttcher.
"Rote Rosen": Simon kollabiert und Jonas weiß nicht, was er tun soll
Simon überrascht Valerie mit einem romantischen Abend und gesteht ihr, dass er ihre geliebte Gigidoux-Handtasche abbezahlt hat. Aber woher hat er das ganze Geld? Valerie kommt dahinter, dass er gegen ihre Kryptowährung gewettet hat. Der Ärger ist groß.
Um die zerstrittenen Schwestern Toni (Sarah Buchholzer, 26) und Valerie wieder zusammenzubringen, planen Simon und Jonas (Patrick Schlegel, 35) ein Survival-Camp. Doch die beiden Mädels sind empört und lassen die Jungs einfach stehen.
Simon und Jonas erfahren aber, dass ein kleines Lamm ausgebüxt ist, und machen sich auf die Suche. Als sich die beiden verlaufen, wird Simon plötzlich schwindelig und er kollabiert!
Jonas ist ratlos, er weiß nicht, was er tun soll. Zunächst versucht er, Simon zu tragen, doch dann lässt er ihn allein zurück, um Hilfe zu holen. Endlich kann er Michael (Hanno Friedrich, 59) und Carla (Maria Fuchs, 51) alarmieren.
Im Krankenhaus ist die Lage ernst - es trifft Valerie wie ein Schock. Als sie Simon so hilflos dort liegen sieht, setzt bei ihr ein Fluchtimpuls ein.
Ob Valerie Simon doch noch helfen kann, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR