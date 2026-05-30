30.05.2026 08:16 "Rote Rosen": Simon und Valerie werden endlich ein Paar, doch dann folgt der Schock

Rote Rosen Vorschau: Simon und Valerie werden endlich ein Paar, doch als er gemeinsam mit Jonas im Wald ein Lamm sucht, bricht er zusammen.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Sind da doch Gefühle im Spiel? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" können Simon (gespielt von Thore Lüthje, 33) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) nicht über ihren Schatten springen und zu ihren Gefühlen stehen - auch nicht, als Simon während eines Ausfluges zusammenbricht und im Krankenhaus liegt.

Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) bleibt trotz ihrer Nacht mit Simon (Thore Lüthje, 33) völlig unberechenbar – erst macht sie sich über ihn lustig, dann verbittet sie sich seine Einmischung. © NDR Trotz einer gemeinsamen Nacht bleibt Valerie unberechenbar. Zunächst macht sie sich über Simon lustig, dann verbittet sie sich seine Einmischung. Simon hat daraufhin genug und fragt Valerie, warum sie überhaupt noch bei ihm wohne. Er trifft damit einen Nerv, denn Valerie zieht kurzerhand aus. Sie sorgt nicht nur bei Simon für Ärger, sondern auch in ihrer Familie. Anstatt ihrer Schwester Franka (Birthe Wolter, 44) zu helfen, die in der Not steckt, investiert sie ihr Geld in riskante Anlagen. Sogar Simon reißt der Geduldsfaden. Wie in der Vorschau zu sehen ist, scheitert das Krypto-Investment, aber Simon steht Valerie wieder einmal zur Seite. Doch schon schnell verfällt sie in alte Muster. Simon bleibt aber nachsichtig, im Gegensatz zu vielen anderen. Sind da doch mehr Gefühle im Spiel, als ihm lieb ist? Rote Rosen "Rote Rosen": Lou startet eine heiße Affäre mit diesem Casanova Anscheinend, denn kurz darauf sind Simon und Valerie endlich ein Paar. Zur Feier des Tages versammelt Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) die gesamte Familie Böttcher.

"Rote Rosen": Simon kollabiert und Jonas weiß nicht, was er tun soll