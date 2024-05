25.05.2024 08:05 5.839 "NDR Talk Show": Diese Gäste sind heute Abend in der Sendung

Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) erwarten am Freitagabend einen bunten Mix an Gästen in der NDR Talk Show.

Von Robert Stoll

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche prominente Gäste. Einer von ihnen ist Arzt und Autor Joe Bausch (71). Den meisten dürfte er als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth aus dem Kölner "Tatort" bekannt sein. Seinen ersten Auftritt in der beliebten TV-Krimi-Reihe hatte er 1984 an der Seite von Götz George (†77). Über 30 Jahre lang übte der 71-Jährige seinen eigentlichen Beruf als Arzt in der Justizvollzugsanstalt Werl aus und wurde anschließend Regierungsmedizinaldirektor. Gewalt kennt Bausch nicht nur aus Drehbüchern und seiner Arbeit im Gefängnis, sondern auch aus seiner Jugend. Er wuchs auf dem elterlichen Bauernhof im Westerwald auf, wo er schon früh in seiner Kindheit tiefe Demütigung, Missbrauch, Gewalt und Übergriffigkeit erfahren musste. Doch mit viel Fleiß und harter körperlicher Arbeit konnte er sich aus dieser Welt befreien. In seinem neuen Buch "Verrücktes Blut" verarbeitet und schildert er eben diese persönlichen Erlebnisse und wie sie seinen weiteren Lebensweg geprägt haben. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 24. Mai 2024 Schauspieler Jochen Busse (83), der über eine Vielzahl von weißen Sneakern verfügt und täglich mit dem Hula-Hoop-Reifen trainiert,

(83), der über eine Vielzahl von weißen Sneakern verfügt und täglich mit dem Hula-Hoop-Reifen trainiert, Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze (50), die demnächst im deutschen Fernsehen die skurrilsten Geschichten auf deren Wahrheitsgehalt prüft,

Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen (56), der als Sohn geflüchteter Eltern aus Estland über die Wichtigkeit Europas redet,

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (26), der sein Buch "Die Magie des Zehnkampfs" präsentiert und über die Vorbereitung auf die nächsten Wettkämpfe spricht,

Sopranistin Golda Schultz (40), die an Mozart verzweifelt, und

Autorin Katrin Seyfert (52), die erklärt, wie sie mit ihrer Rolle als pflegende Ehefrau und dann als Witwe umgegangen ist. Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

Titelfoto: Georg Wendt/dpa