10.04.2025 18:00 5.547 "Sturm der Liebe": Überraschender Kuss ändert alles

Da bahnt sich ein Drama am "Fürstenhof" an: In den kommenden Folgen der ARD-Serie "Sturm der Liebe" täuscht Vincent eine Beziehung zu Fanny vor.

Von Friederike Hauer

München - In einer neuen Folge der ARD-Serie "Sturm der Liebe" begibt sich Vincent auf dünnes Eis, um die Fassade gegenüber seinem Vater aufrechtzuerhalten. Vincent (Martin Walde, 37) küsst Fanny (Johanna Graen, 35) und ahnt nicht, was er damit anrichtet. © ARD/WDR / Thomas Neumeier Markus (gespielt von Timo Ben Schöfer, 60) hat die Haarspange von Katja (Isabell Stern, 42) gefunden und konfrontiert seinen Sohn. Fanny (Johanna Graen, 35) springt Vincent (Martin Walde, 37) schnell bei und behauptet, dass sie ein Paar sind und die Haarspange ihr gehören würde. Der Tratsch über eine neue "Fürstenhof"-Beziehung am Hotel verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Hotel. Vincent hofft, dass Fanny weiter mitspielt, und küsst sie, um den Deal zu besiegeln. Das lässt Fannys Bedenken sofort verfliegen. Doch verkraftet ihr Herz den Schwindel auf ihre Kosten? Der Bau-Deal von Larissa (Vivien Wulf, 31) ist geplatzt. Das scheint ihr auch körperlich zuzusetzen. Bei einem Ausflug mit Henry (Elias Reichert, 33) an den See bekommt sie beim Schwimmen plötzlich Muskelkrämpfe und droht zu ertrinken! Sturm der Liebe Verbotene Leidenschaft bei "Sturm der Liebe": Vincent steht auf die Freundin seines Vaters Miros Mutter Ricarda (Pia Hänggi, 67) ist in Bichlheim zu Besuch. Durch eine Verwechslung macht Greta (Laura Osswald, 43) dabei einen guten ersten Eindruck. Können ihre Kochkünste das Eis brechen? Achtung, Spoiler: So geht es am "Fürstenhof" in Bichlheim weiter Maxi (Katharina Scheuba, 31) macht sich Sorgen und bittet Yannik (Jo Weil, 47) um Hilfe. © ARD/WDR / Thomas Neumeier Maxi (Katharina Scheuba, 31) kann Larissa gerade noch aus dem See retten. Sie gibt ihr Magnesium, woraufhin die Krämpfe verschwinden. Bei Maxi schaltet sich der Medizinerinnen-Modus ein: Leidet Larissa unter Diabetes? Sie bittet Yannik (Jo Weil, 47) um Hilfe bei der Diagnose. Wie sich herausstellt, hat Ricarda die Nummer eines Zugflirts wegen Gretas Missgeschick mit ihrer Jacke verloren. Enttäuscht wertet sie den Vorfall als Zeichen. Als Miro (Pablo Sprungala, 43) den Zettel dann doch zufällig entdeckt, erzählt er seiner Mutter nichts davon. Vincent nimmt sich vor, die vorgetäuschte Beziehung zu Fanny rasch zu beenden. Gegenüber Yannik gesteht sie jedoch, dass sie sich eigentlich gar nicht trennen will - auch wenn alles eine Lüge ist. Sturm der Liebe "Sturm der Liebe": Abschied von Michael! Neuer Arzt sorgt prompt für Ärger "Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Aktuelle Folgen sind bereits vorab in der ARD-Mediathek verfügbar.

Titelfoto: ARD/WDR / Thomas Neumeier