Münsteraner "Tatort"-Team muss Tod an Influencerin klären

Münster - In den sozialen Medien hatte sie Tausende Fans, doch nicht alle meinten es offenbar gut mit ihr: Influencerin Evita Vogt (Laura Louisa Garde, 34) wird im "Tatort: MagicMom", der am heutigen Sonntag, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, tot in ihrem Haus gefunden.