"The Voice"-Kandidat hört plötzlich auf zu singen: Coach Samu völlig überrascht!

Berlin - Auch in der zweiten Runde der Teamfights von " The Voice of Germany " gaben die Talente alles, um einen der begehrten Halbfinal-Plätze zu ergattern. Der Auftritt eines Kandidaten jedoch lief anders als vorgesehen - und brachte Coach Samu Haber (48) kurzzeitig aus dem Konzept.

Kandidat Scorpion (24) hatte eine wichtige Botschaft auf dem Herzen. © Joyn/Claudius Pflug

Vor dem Halbfinale wird bei "The Voice" in diesem Jahr heftig ausgesiebt: Von den 36 Talenten, die sich in den Teamfights duellieren, bleiben am Ende nur zwölf übrig, die weiterkommen.

Die Anspannung war am Freitag also groß bei den Kandidaten, die alle eine makellose Performance hinlegen wollten, um am Ende auf dem "Hot Seat" zu landen!

Scorpion (24) aus Berlin - vorab von Coach Samu als "mein Power-Boy!" angekündigt - hatte sich für seinen Auftritt nicht nur wie gewohnt in Schale geschmissen, sondern mit Christina Aguileras (43) "Beautiful" auch einen Mega-Hit im Gepäck.

In der Ballade der US-Sängerin geht es um Selbstakzeptanz und die Emanzipation von falschen Schönheitsidealen. Bei der Jury fand Scorpions emotionale Darbietung offensichtlich Anklang, doch kurz vor der letzten Zeile des Songs hörte der 24-Jährige plötzlich auf zu singen - und erntete erstmal irritierte Blicke.

Dann richtete sich Skorpion mit einer eigenen Herzensbotschaft an die Coaches und an das Publikum. "Danke an 'The Voice of Germany', dass wir hier wirklich sein können, wer wir sind. Unabhängig davon, woher wir kommen, von unserer Haut, unserer Religion, oder wen wir lieben wollen", lautete das eindrückliche Plädoyer des Sängers.

Unter dem Applaus des Publikums betonte Scorpion: "Wir alle kennen Schmerzen und haben unsere Geschichte, doch wir haben auch Träume und Hoffnung!" Zum Schluss sang er dann noch die Abschlusszeile von "Beautiful". Nicht nur Yvonne Catterfeld (44) hatte Tränen der Rührung in den Augen.