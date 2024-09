28.09.2024 15:27 875 "The Voice of Germany"-Kandidat aus dem Erzgebirge: Für wen hat er sich entschieden?

Insgesamt 150 Kandidaten treten bei der bereits 14. Staffel von "The Voice of Germany" an. Mit dabei ist auch der 23-jährige Gabriel Alvarez Perez aus Lößnitz.

Von Sarah Fuchs

Lößnitz/Berlin - Insgesamt 150 Kandidaten treten bei der bereits 14. Staffel von "The Voice of Germany" an. Mit dabei ist auch der 23-jährige Gabriel Alvarez Perez aus Lößnitz im Erzgebirge. Gabriel Alvarez Perez (23) wohnt erst seit einem Jahr und neun Monaten in Deutschland und möchte nun "The Voice of Germany" werden. © Ralf Seegers Der gebürtige Venezolaner konnte zumindest zwei der vier Jurymitglieder mit der Ballade "Te Ví Venir" vom mexikanischen Duo Sín Bandera überzeugen.

Mit der Musik hat er im Alter von 15 Jahren angefangen, so erzählt Perez vor der Jury. Vorher habe er sich nicht getraut. Er hatte zu große Angst davor, was die Leute sagen. Zwischenzeitlich versuchte er es offenbar unter anderem mit einem Bauingenieurwesen-Studium, doch am Ende wolle er nur Musik machen. The Voice of Germany "The Voice" ist zurück! Wer überzeugt die Coaches zum Start von Staffel 14? Gegenüber TAG24 verriet der 23-Jährige bereits im Vorfeld, dass er am liebsten in das Team von Yvonne Catterfeld (44) möchte. Doch hat sich die 44-Jährige überhaupt für ihn umgedreht? Yvonne Catterfeld über Gabriels Auftritt: "Hey, das war super!" 1, 2, 3 oder 4? Wie viele drehen sich um und für wen entscheidet sich am Ende der Kandidat? © joyn / André Kowalski Noch vor dem Refrain drehte sich zuerst Shootingstar Kamrad (27) um. Auch wenn er kein Spanisch verstehe, habe ihn sein Gesang "emotional unfassbar erreicht". Besonders die hohen Töne. Doch trotz kameradenhafter Unterstützung von Jury-Konkurrent Samu Haber (48), der Kamrad eine Nachricht für Gabriel auf Spanisch zusteckte, konnte er den Sänger nicht überzeugen. Kamrad hoffte bis zum Schluss, doch bereits während der Performance war auch ihm klar: Gabriel hatte sich bereits entschieden. Denn zu seinem Glück war die zweite Person tatsächlich Yvonne Catterfeld, die sich nur kurz nach Kamrad für ihn umdrehte. Ab dem Zeitpunkt konnte der 23-Jährige die Sängerin nicht mehr aus den Augen lassen und flirtete mit seinen Blicken, was das Zeug hielt. The Voice of Germany "The Voice of Germany": Yvonne überzeugt heißbegehrte Kandidatin mit einem Duett So war seine Entscheidung am Ende wenig überraschend. Trotz ihrer anfangs etwas ungewöhnlich kurzen Reaktion: "Hey, das war super!", wählte Gabriel das Team der einzigen Frau unter den Juroren. Du hast die Folge verpasst? Kein Problem! Bei Joyn kannst du diese "Blind Audition"-Folge sowie alle weiteren ansehen.

Titelfoto: Bildmontage: Ralf Seegers, joyn / André Kowalski