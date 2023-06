Wette verloren: Chemnitzer "The Voice"-Star geht im Schlossteich baden

Chemnitz - Der Chemnitzer Musiker Carlos Jerez (33) wurde 2014 durch die Teilnahme an der Castingshow " The Voice " bekannt. Am Sonntag wird er in den Schlossteich hüpfen. Zu verdanken hat er das einer Wette.

Schon 2020 wagte sich der Künstler auf den Schlossteich, allerdings auf einem versenkten Kunstwerk. © Haertelpress/Harry Härtel

Am 21. April brachte Jerez mit seiner Folk-Band Foreghost das erste Studioalbum unter dem Titel "whatever that is" heraus.

"Wir haben für unser neues Album mehr Streams als je zuvor bekommen. Also habe ich mir gedacht, ich mache eine Art Challenge", erzählt Carlos Jerez. Sein Versprechen an die Fans: Wenn das Album innerhalb einer Woche mehr als 1000 Zuhörer auf den Musik-Plattformen wie Spotify hat, springt er vor Freude in den Schlossteich.

So lange musste er gar nicht warten: "Nach drei Tagen war es dann schon so weit."

Trotz der Warnung von Freunden, dass der Schlossteich nicht geeignet zum Planschen sei, hält Carlos Jerez am Versprechen fest. "Und wir werden vorher auch noch ein kleines Konzert geben."

Seine Band Foreghost trat diese Woche bereits bei der Fête de la Musique auf.