TV-Tipps: Zu viel Drama und Frauengeschichten - Diese Serie könnt Ihr Euch sparen!

Dresden - In den vergangenen Tagen hat der Sommer noch einmal richtig zum Schlusssprint angesetzt, doch so langsam geht auch ihm die Puste aus und die Tage werden kürzer. Wie gut, dass es abends nun auch wieder ein unterhaltsames Fernsehprogramm gibt. Hier sind meine TV-Tipps für den heutigen Samstag.

Große Klappe und doch was dahinter!? Das wird sich dieses Mal bei Schlag den Star zeigen. Es treten nämlich die Comedians Michael Mittermeier (57) und Olaf Schubert (55) gegeneinander an. Vor allem bei Deutschlands berühmtestem Pullunder-Träger bin ich gespannt, was er draufhat. Ein hoffentlich lustiges Duell.

Nach zwei erfolgreichen Staffeln Only Murders in the Building (seit 2021) habe ich mich gefragt, ob es überhaupt möglich ist, in der neuen Staffel noch eine Schippe draufzulegen. Und wie ich sehe: Es ist möglich - und wie! Zum Cast um Selena Gomez (31), Martin Short (73) und Steve Martin (78) zählen nun Meryl Streep (74), Ashley Park (32) und Paul Rudd (54). Einfach genial!

Disney+