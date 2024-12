Dank dieses Filmes kommt bei Euch garantiert Weihnachtsstimmung auf

Für King Richard (2021) hat Will Smith nach mehr als 30 Jahren im Film-Business seinen ersten Oscar bekommen. Nur leider ging die Auszeichnung angesichts der schallenden Ohrfeige, die er auf der Bühne Komiker Chris Rock verpasst hat, völlig unter. Grund genug, sich losgelöst von diesem Skandal nun mal auch das Werk anzuschauen, das Smith da abgeliefert hat.

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, liebe Leser, aber je weiter die Adventszeit voranschreitet, umso weniger Zeit habe ich am Wochenende, um mir entspannt einen Film anzuschauen. Also werde ich mir direkt zum ersten Advent ein bisschen Ruhe gönnen und den Weihnachtsklassiker schlechthin schauen: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973).

Erst vor Kurzem hatte ich mich darüber echauffiert, dass das Angebot an Kochshows meiner Meinung nach völlig übersättigt ist. Doch offenbar sehen die Programmchefs der großen Privatsender das anders und servieren den Zuschauern mit Unser Festtagsmenü direkt die nächste Sendung dieses Genres. Ob ich mittlerweile auf den Geschmack gekommen bin? Nein!

Seit einigen Wochen habe ich es mir vorgenommen, nun habe ich es endlich geschafft in die Serie A Good Girl's Guide to Murder reinzuschauen - und ich liebe sie! Was für ein Glück, dass nach den bisherigen sechs Folgen auch nicht Schluss sein wird. Denn erst vor wenigen Tagen wurde offiziell eine zweite Staffel bestellt. Ich freue mich jetzt schon drauf!

