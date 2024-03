Der heimliche Star dieses Films ist übrigens eine Katze ...

Gelegentlich erinnert Jungle Cruise (2021) ein bisschen an "Fluch der Karibik", spielt jedoch im Dschungel des Amazonas. Dort hofft Wissenschaftlerin Lily Houghton (Emily Blunt) einen sagenumwobenen Baum zu finden, der über Heilkräfte verfügt. Dafür heuert sie den übellaunigen Skipper Frank (Dwayne Johnson) an. Allein die Wortgefechte der beiden sind Unterhaltung pur.

Bradley Cooper und Lady Gaga haben ihre Rollen so authentisch gespielt, dass sich noch lange nach Erscheinen von A Star is Born (2018) - und insbesondere nach ihrem gemeinsamen Oscar-Auftritt - die Gerüchte hielten, die beiden Stars hätten auch im wahren Leben eine Romanze. Heute sind diese Spekulationen längst verstummt, ihr gemeinsamer Film hat von seinem Zauber aber nichts verloren.

Zugegeben: Seit der "Avengers"-Reihe und dem großen Finale in "Endgame" können die Marvel Studis nur bedingt an ihre großen Erfolge anknüpfen. Unterhaltsam sind die neuen Produktionen aber trotzdem - so auch The Marvels (2023), der endlich auch die lang angekündigte Verbindung zu den X-Men herstellt. Der heimliche Star des Films ist übrigens eine Katze ...



