Diese arrogante Verlagsdirektorin solltet Ihr heute besser verpassen

Dresden - Das Wochenende neigt sich dem Ende entgegen. Wer nicht rausgehen will, kann in die TV -Realität entfliehen. Diese Tipps gibt Euch TAG24 für den heutigen Sonntag:

Atemberaubende Aufnahmen der Seen in Oberitalien verspricht die Reportage Vom Lago Maggiore zum Gardasee (2022). Der Film zeigt in bewegenden Bildern den Zauber des Comer Sees und weiterer Gewässer, die Authentizität der Menschen und ihren Lebensstil. Es ist, als würde man direkt Urlaub in Italien machen. Ich habe meine Koffer schon gepackt - und Ihr?

20.15 Uhr, SWR