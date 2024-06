09.06.2024 07:30 1.172 Dieser Film ist nur noch peinlich und homophob

Ihr wollt das Wochenende am heutigen Sonntagabend mit einem Film ausklingen lassen? Dann erfahrt in unseren TV-Tipps, was im Programm steht.

Von Chris Pechmann

Pflichttermin Die Neuverfilmung des Originals von 1932 entwickelte sich zu einem Meilenstein der Popkultur: Scarface (1983) erzählt vom Aufstieg und Fall des kubanischen Einwanderers Tony Montana als Drogenboss im Miami der 80er. Ikonisch, bildgewaltig und ein Al Pacino in Höchstform. Auch nach mehrmaligem Schauen immer noch ein Genuss. 23.45 Uhr, Arte Al Pacino (84) spielt in "Scarface" Tony Montana. © universal picture Geheimtipp Eine authentische Geschichte über eine alleinerziehende Mutter, die versucht, den Alltag mit ihrem autistischen Sohn zu meistern, erzählt Zwischen uns (2022). Ein ruhig vor sich dahinplätscherndes, dennoch fesselndes Drama, getragen von Top-Darstellern (Liv Lisa Fries und Jona Eisenblätter). Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ausgezeichnet mit dem Prädikat "besonders wertvoll". 20.15 Uhr, One

Felix (Jona Eisenblätter, 16, rechts) in einer Szene des Films "Zwischen uns". © BR/PSSST! Film/Nicolas Tusl Bloß nicht! (T)Raumschiff Suprise - Periode 1 (2004) ist schlecht gealtert. Als Kind konnte ich noch über Michael "Bully" Herbigs (56) Klamauk-Komödie über eine homosexuelle Weltraum-Crew lachen, heute finde ich sie nur noch peinlich und homophob. In einem der erfolgreichsten deutschen Filme sind Käpt'n Kork, Mr. Spuck und Schrotty übrigens mit einem Raumschiff in Penis-Form unterwegs. Zum Totlachen, oder? 20.15 Uhr, SAT.1 Mr. Spuck (Michael Bully Herbig, 56, v.l.n.r.), Käpt'n Kork (Christian Tramitz, 68) und Schrotty (Rick Kavanian, 53) müssen die Erde retten. © herbX film/JAT / Jürgen Olczyk Streaming Der zweite Spielfilm der französischen Regisseurin Julia Ducournau (40) Titane (2021) verstört und fasziniert zugleich. Ein bizarrer und provokanter Streifen über eine junge Frau mit einer Titanplatte im Schädel auf dem Weg zur Selbstfindung. Ein abstoßend-geniales Meisterwerk, das definitiv nichts für Zartbesaitete ist.

Nach einem Unfall bekommt Alexia (Agathe Rousselle, 35) eine Titanplatte in den Kopf. © ARTE TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten!

