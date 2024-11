Dieser Film mit Chris Hemsworth wirkt einfach nur lächerlich

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) ist der 25. Film aus dem Marvel-Universum und hat (bis auf ein paar kurze Sequenzen im bei Fans stets beliebten Abspann) mal nichts mit den Avengers zu tun. Stattdessen dreht sich die Story um einen jungen Chinesen, der plötzlich mit seiner brutalen Vergangenheit konfrontiert wird. Spannend, actionreich und bildgewaltig.

17.40 Uhr, ProSieben