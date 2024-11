Es wird magisch im TV: Doch wie von Zauberhand schalte ich weg

Angelina Jolie ist derzeit mit ihrem neuen Film "Maria" in aller Munde. Bis zum Kinostart dauert es allerdings noch ein paar Monate. Wie gut, dass mit Maleficent - die dunkle Fee (2014) ein weiterer Streifen mit ihr läuft, der immer wieder sehenswert ist. Was mir an dem modernen Märchen besonders gefällt: Es ist keine klassische Lovestory zwischen Prinz und Prinzessin.

22.25 Uhr, Disney Channel