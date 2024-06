15.06.2024 07:10 Gut gemeinter Film-Tipp: Finger weg von diesen dümmlichen Fortsetzungen

Deutschland - Füße hoch und ab vor den Fernseher. Mit unseren TV-Tipps wisst Ihr, was sich am heutigen Samstag lohnt einzuschalten - und was nicht! Pflichttermin Würde ich die TV-Tipps die nächsten vier Wochen alleine machen, wäre der Pflichttermin immer der gleiche: Fußball-EM! Drei Spiele liegen heute an: Ungarn - Schweiz, Spanien - Kroatien, Italien - Albanien. Ich melde mich für alles andere ab. 15 Uhr, Magenta; 18 und 21 Uhr, ARD Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet ja nicht alle Tage im eigenen Land statt! © IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl Geheimtipp Ein Klassiker der Filmgeschichte: Louis Malles "Privatleben" von 1962, mit Brigitte Bardot und Marcello Mastroianni. Bardot spielt darin eine von der Öffentlichkeit verfolgte Schauspielerin und damit ein bisschen auch ihr eigenes Leben. Für Nachteulen. 1.45 Uhr, Arte Für "Privatleben" lohnt es sich, lange wach zu bleiben. © Gaumont Bloß nicht! "Eis am Stiel" war 1978 eine flotte Teenie-Komödie. Wären doch bloß die sieben Fortsetzungen nicht gedreht worden! Die Geschichten sind dünn, der Humor ist platt und dümmlich. Samstag laufen die Teile 4 bis 6, "Hasenjagd", "Die große Liebe", "Ferienliebe." Lohnt nicht. 20.15, 21.55, 23.35 Uhr, ZDF Weg mit den schmierig-dümmlichen Fortsetzungen des Teenie-Streifens! © RTL II Streaming Musik-Dokus sind ein Genre, das besonders von Streaming-Diensten gepflegt wird. "The Beach Boys" erzählt die Geschichte der Band, die mit ihrem Album "Pet Sounds" stets vordere Plätze in Bestes-Album-aller-Zeiten-Rankings einnimmt. Pop-Geschichte mit guter Musik. Disney+ Ein Stück Musikgeschichte zum Anschauen und Hören! © IMAGO/CAP/TFS TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten!

