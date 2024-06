TV-Tipps: Hier ist das Original besser als die Kopie

Dresden - Seit mehr als zwei Wochen richtet sich das TV-Programm nach der Fußball-EM . Manch einer sehnt sich nach fußballfreien Alternativen. Und wer suchet, der findet! Was ich für den heutigen Sonntag empfehlen kann, lest Ihr hier.

Voriges Jahr hatte ich das große Glück, Elton John (77) live auf seiner Abschiedstour erleben zu dürfen. Ein einmaliges Konzert-Erlebnis, das mir immer wieder in Erinnerung gerufen wird, wenn ich seine Musik höre. Ähnlich wird es mir ergehen, wenn ich mir zum x-ten Mal Rocketman (2019) ansehe. Der Film zeigt, wie der Musiker zu dem wurde, der er heute ist - eine Musik-Legende!

Im Winter ist es ganz normal, dass von früh bis spät Sport im Fernsehen läuft. Warum nicht auch im Sommer?! Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik sind eine willkommene Abwechslung zum Fußball und Radsport. Auch sind sie ein Gradmesser für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris. Ich bin gespannt, welche deutschen Athleten herausragen.

"Honig im Kopf" aus dem Jahr 2014 zählt zu den erfolgreichsten deutschen Filmen. Til Schweiger (60) wollte die Erfolgswelle weiterreiten und adaptierte ihn für das englischsprachige Publikum. Doch Head Full of Honey (2019) war in den USA ein Mega-Flop. Der Streifen wurde nur in einer Handvoll Kinos gezeigt und erzielte keine nennenswerten Umsätze. Das Original ist eben doch das Beste.

