Ihr habt genug von zahlreichen Weihnachtsfilmen? Dann ist das genau das richtige für Euch!

Deutschland - Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag flimmern die ein oder anderen Klassiker über die Bildschirme. Werft einen Blick in unsere TV-Tipps : Vielleicht ist auch etwas für Euch dabei!

Traditionen gehören zu Weihnachten genauso dazu wie das ungehemmte Naschen von Plätzchen. Der Film Der kleine Lord (1980), in dem der Junge Cedric das Herz seines ruppigen, adligen Großvaters erwärmt, ist ein gern gesehener Klassiker in meiner Familie, den wir uns natürlich auch in diesem Jahr nicht entgehen lassen werden.

Auch in diesem Jahr schippert Das Traumschiff an Weihnachten zu den schönsten Zielen weltweit - diesmal gehts zum Hudson Valley. So traumhaft die Kulissen sein mögen, so farblos sind leider die Geschichten, die an Deck spielen. Wer seichte Unterhaltung der Superlative haben will, ist hier genau richtig. Für alle anderen: Setzt die Segel neu und wählt einen anderen Kurs!

20.15 Uhr, ZDF