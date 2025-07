Immer wieder die gleiche Leier: Diese Comedian-Show ist nicht zum Lachen

Die Fußball-Frauen-EM , natürlich. Mal schauen, was die Konkurrentinnen der Deutschen auf den Rasen zaubern. Am Samstag spielen in Gruppe D Wales gegen die Niederlande sowie Frankreich gegen England. Mit einer Tüte Erdnussflips und einem Bier (alkoholfrei!) aufs Sofa, wie es das Klischee verlangt.

Das Sofa wird vorher schon belegt. Noch ein großes Sportereignis lockt, am Samstag startet nämlich die Tour de France mit der ersten Etappe - über 185 Kilometer geht es mit Start und Ziel in Lille. Vielleicht ein wenig Obst dazu, Erdbeeren oder Kirschen, dazu Sprudelwasser mit Zitronenscheibe.

Angesichts der Sportübertragungen kommt alles andere nicht infrage, am wenigsten wohl Mario Barth live! (in Aufzeichnung von 2023!). Diese ewigen Männer-Frauen-Witze, nein, das finde ich nicht zum Lachen. Sollte ich also in der Halbzeit herumzappen, dann sicher nicht dorthin.

20.15 Uhr, RTL