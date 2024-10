12.10.2024 09:00 In diesem Fall verstehe ich keinen Spaß: Diese Show wirkt wie aus der Zeit gefallen

In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, was Ihr am Samstag, dem 12. Oktober 2024, nicht im Fernsehen verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Endlich Wochenende! Nach allen notwendigen Erledigungen, die man am heutigen Samstag machen musste, gibt es doch nichts Schöneres, als auf der Couch zu liegen. Dank unserer TV-Tipps kommen Sport-Fans dabei voll auf ihre Kosten. Und auf alle anderen wartet ein spannender Thriller. Pflichttermin Nach dem Sieg im Halbfinale hatten die Dresden Monarchs allen Grund zu feiern. © Lutz Hentschel Dieses Finale garantiert Spannung pur! Die zweite Meisterschaft ist für die Dresden Monarchs zum Greifen nah. Doch im GFL Bowl wird es für die Königlichen alles andere als einfach. Mit den Potsdam Royals steht ihnen das Nonplusultra der Liga als Gegner gegenüber. Wenn die Dresdner Defense wie in den vorigen Partien spielt, haben sie gegen den Titelverteidiger eine Chance. 17 Uhr, DF1 Geheimtipp Den Spieler des SC Magdeburg wird ein hohes Pensum abverlangt. © dpa/Khaled Elfiqi Der Samstag steht bei mir ganz im Zeichen des Sports. Vor dem GFL Bowl gibt es nämlich noch Handball. In der Bundesliga steht das Spitzenspiel SG Flensburg-Handewitt gegen SC Magdeburg an. Ich bin gespannt, wie die Elbestädter die besonders arbeitsreiche Zeit verkraftet haben. Vorige Woche verpassten sie nur knapp den vierten Klub-WM-Titel. Am Montag gewannen sie gegen Frisch Auf Göppingen. 15.35 Uhr, Das Erste Bloß nicht! Barbara Schöneberger (50) moderiert am heutigen Samstag eine neue Ausgabe der Show. © SWR/Benno Kraehahn Verstehen Sie Spaß? Ich in diesem Fall nicht. Wenn ich diesen Show-Klassiker im Fernsehen erspähe, wird mir einmal mehr bewusst, wie aus der Zeit gefallen das Format ist. Lustige Clips mit versteckter Kamera kann heutzutage jeder auf seinem Smartphone ansehen, ohne dass es dafür eine teure TV-Produktion braucht. 20.15 Uhr, Das Erste Streaming Kate Linville (Henny Reents, 49) bringt sich in Lebensgefahr, um den Fall zu lösen. © ARD Degeto/W&B Television/Roland Suso Richter Charlotte Link (61) ist die erfolgreichste deutsche Krimi-Autorin und ich bin ein großer Fan ihrer Bücher. Auch die Kate-Linville-Reihe steht auf meiner Leseliste. Jetzt ist schon der dritte Band Ohne Schuld verfilmt worden. Besonders spannend ist für mich dabei, wie 543 Seiten auf nur 90 Minuten Film komprimiert wurden. ARD-Mediathek TAG24 wünscht Euch einen gemütlichen Samstag!

Titelfoto: SWR/Benno Kraehahn