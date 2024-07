20.07.2024 06:45 Kein anderer hätte diese Rolle übernehmen können!

In den TAG24-TV-Tipps lest ihr, was man heute am Samstag nicht im Fernsehen verpassen sollte.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Nach der EM ist es schon irgendwie merkwürdig, wenn das TV-Programm nicht mehr von König Fußball dominiert wird. Plötzlich schöpfen die Fernsehsender wieder aus dem Vollen. Damit ihr nicht den Überblick am heutigen Samstag verliert, sind hier meine TV-Tipps. Pflichttermin Jasna Fritzi Bauer (35, v.l.), Felix Klare (45), Karin Hanczewski (42) und Wotan Wilke Möhring (57) wollen den Jäger besiegen. © NDR/Uwe Ernst In der Zeit zwischen Fußball-EM und Olympia kann ich endlich wieder jeden Tag neue Folgen von Gefragt - Gejagt schauen. Und an diesem Samstag kommt es noch besser: Der Quiz-Marathon mit prominenten Gästen steht an. Dort suchen die "Tatort"-Kommissare Jasna Fritzi Bauer (35), Wotan Wilke Möhring (57), Felix Klare (45) und Karin Hanczewski (42) nach den richtigen Antworten. 20.15 Uhr, Das Erste Geheimtipp Mitchie (Demi Lovato, 31) erlebt im "Camp Rock" den musikalischsten Sommer ihres Lebens. © Disney Channel/John Medland Ich finde es erstaunlich, was sich das Gehirn alles merken kann. Ich brauche nur eine paar Sekunden eines Liedes aus Camp Rock (2008) oder Hannah Montana - Der Film (2009) zu hören und könnte sofort den kompletten Song lautstark mitsingen. Das erspare ich meinen Mitmenschen mittlerweile, aber lippensynchron sitze ich dennoch vor dem Fernseher. Ab 7.45 Uhr, Disney Channel Bloß nicht! Johann Lafers (66) neue Kochshow bekommt ein paar Wochen nach Sendestart schon weniger Sendezeit. © SAT.1/Marc Rehbeck Bitte nicht noch eine Kochshow! Das war mein erster Gedanke, als ich Drei Teller für Lafer in der Programmvorschau las. Das schienen sich auch andere Zuschauer zu denken und schalteten die Sendung gar nicht erst ein. Wegen schlechter Quoten hat das Format seinen täglichen Sendeplatz bereits verloren und ich vermute, dabei wird es wohl nicht bleiben. 12.55 Uhr, Sat.1 Streaming Karl Lagerfeld (Daniel Brühl, 46, l.) und Jacques de Bascher (Théodore Pellerin, 27) führen eine toxische Beziehung. © Disney Als ich erfuhr, dass Daniel Brühl (46) den Modezaren Karl Lagerfeld (†85) spielen soll, konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Jetzt, wo ich die Serie Becoming Karl Lagerfeld (2024) gesehen habe, denke ich mir: Kein anderer hätte diese Rolle übernehmen können. In Mimik, Gestik und Sprache ist der Schauspieler der Mode-Legende zum Verwechseln ähnlich. Sehr sehenswert! Disney+ Viel Spaß beim Zuschauen wünscht TAG24!

Titelfoto: Disney