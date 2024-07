Keine EM? Dafür sorgt David Fincher für Spannung!

Das solltet Ihr heute am Sonntag nicht im Fernsehen verpassen.

Von Sebastian Tangel

Dresden - Ob mit oder ohne Deutschland: Am Sonntag ist in jedem Fall kein EM-Spiel zu sehen. Die Halbfinals stehen erst in den kommenden Tagen an. So könnt Ihr Euch endlich wieder den wichtigen Dingen des Lebens widmen: der Mattscheibe.

Pflichtprogramm

Ob "Sieben", "The Game", "Fight Club" oder zuletzt "Der Killer": Kult-Regisseur David Fincher trifft cineastisch regelmäßig voll ins Schwarze. Das gilt auch für den herausragenden Psycho-Thriller Gone Girl (2014), über Nick und Amy Dunne (Ben Affleck, Rosamunde Pike), die nach außen hin eine perfekte Ehe führen. Die Fassade bekommt jedoch Risse, als Amy an ihrem fünften Hochzeitstag spurlos verschwindet.

22.30 Uhr, SAT.1

Im Psycho-Thriller Gone Girl (2014) treffen Ben Affleck und Rosamunde Pike aufeinander. © Twentieth Century Fox

Geheimtipp

Im Rennfahrer-Drama Rush - Alles für den Sieg (2013) spielt Daniel Brühl den legendären Formel-1-Piloten Niki Lauda - und zwar auf so authentische und unterhaltsame Weise, dass ich beim erstmaligen Ansehen regelrecht verblüfft war. Nicht umsonst zählte der Film von Regisseur Ron Howard ("Apollo 13") damals zu den größten Überraschungen des Kino-Jahres.

20.15 Uhr, ARTE

Niki-Lauda-Darsteller Daniel Brühl am Set im Gespräch mit Regisseur Ron Howard. © Jaap Buitendijk/Rush Films Limited

Bloß nicht!

We Are the Champions (2024) erzählt die Geschichte der größten Sport-Hymne (und des zweitnervigsten Queen-Hits) aller Zeiten. In meinem persönlichen Sackgang-Ranking wird der Song einzig vom Mitklatsch-Klassiker "We Will Rock You" übertrumpft. Nichts liegt mir demnach ferner, als eine fast einstündige Doku darüber anzuschauen.

22.10 Uhr, ARTE

Queen: Nicht für jeden ein Champion. © Queen Productions Ltd

Streaming

Die nagelneue Doku-Serie Sprint (2014) begleitet Ausnahmeathleten wie Noah Lyles, Sha'Carri Richardson und Shericka Jackson auf ihrem Weg, die schnellsten Menschen der Welt zu werden. Optimal zur Einstimmung auf die Olympischen Sommerspiele in Paris (Startschuss: 26. Juli). In Sachen Sport-Dokumentationen ist Netflix nach wie vor eine Klasse für sich.

Netflix

Jetzt aber schnell: In Sprint geht es ums Tempo! © Netflix