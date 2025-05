Kind namens "Adolf": Dieser Film sorgt für schallendes Gelächter

Kein deutscher Film hat mich in den vergangenen Jahren so zum Lachen gebracht wie Der Vorname (2018). Das Kammerspiel begeistert mit einer hochkarätigen Besetzung - von Christoph Maria Herbst bis Florian David Fitz - und beschäftigt sich über anderthalb Stunden sehr unterhaltsam mit der Frage, ob man sein Kind "Adolf" nennen kann.

Am vergangenen Sonntag meckerte Andrea Kiewel live im Fernsehen über die deutschen ESC-Kandidaten Abor & Tynna. Grund: Die Musiker hatten eine Anfrage des Fernsehgartens abgelehnt. Die Moderatorin reagierte wie ein gekränktes Kind, das sein Spielzeug nicht bekommt. Eine völlig unreife Darbietung, die sie sicherlich einige Zuschauer für heute gekostet hat.

Kate Winslet schlüpft in der Biografie in die Rolle von Lee Miller (1907-1977), die es im Zweiten Weltkrieg an die Front schafft und dort vor allem das Leid von Frauen einfängt, die Vergewaltigungen und anderen Erniedrigungen durch Soldaten ausgesetzt waren.

