Mit dieser Serie kommt Ihr in Weihnachtsstimmung

Deutschland - Nur noch wenige Tage und dann ist Weihnachten. Bevor Ihr von den klassischen Weihnachtsfilmen überrannt werdet, gibt es hier ein paar Alternativen. Was außer "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" noch im Fernsehen läuft, lest Ihr hier.

Die Weihnachtsserien des ZDF sind heute echte Klassiker. Kein Wunder also, dass sie dieser Tage wieder über die Bildschirme flackern. Wer in Nostalgie oder (Kindheits-) Erinnerungen schwelgen möchte, kann an diesem Samstag die sechs Folgen von Timm Thaler (1979) an einem Stück gucken und verfolgen, wie der Junge (Thomas Ohrner, 59) sich sein Lachen zurückholt.

10.35 Uhr, ZDFneo